Samedi matin, Eddy Michel a commis l’innommable. Cet enseignant de 38 ans a tué ses deux garçons, Timothy et Jules, après s’être violemment disputé avec leur maman. Le couple, qui s’est rencontré sur les bancs de l’école, était séparé depuis janvier. « Les disputes s’étaient multipliées ces derniers temps », nous confie un parent proche d’Eddy.

Ce samedi matin, Timothy et Jules (photos) s’apprêtaient à passer une belle journée en famille, entourés de leurs petits cousins. Toute la famille Michel devait effectivement se retrouver au baptême de la nièce d’Eddy, dont il allait devenir l’heureux parrain. Vers 8h, Madeleine, la maman, a déposé les garçons chez leur papa. Avant d’aller au baptême de leur cousine, les garçons devaient aller disputer un match de basket. Une journée, somme toute, comme les autres.

La suite, on la connaît. Eddy et Madeleine se disputent violemment. Quand la jeune femme de 34 ans s’en va, Eddy rentre chez lui et tue ses enfants avant de tenter de mettre fin à ses propres jours.

> Qu’a-t-il bien pu se passer pour que cet homme en arrive là ? Selon certains proches, la séparation avec la maman de ses enfants se passait plutôt mal.

> Eddy et Madeleine se sont connus à Izier, dans la commune de Durbuy. Leur histoire d’amour s’est détériorée au fil des années.