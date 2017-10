Biesme pleure Benjamin Marcelle: affilié au club depuis toujours, le médian de 27 ans s'en est allé

Le club de Biesme a perdu son enfant. Benjamin Marcelle est décédé et laisse derrière lui un matricule dans une tristesse infinie.

Il y a des sujets sur lesquels on ne voudrait pas écrire ou même simplement imaginer les premiers mots d’un article. C’était le cas ce lundi après-midi lorsqu’on a appris la disparition de Benjamin Marcelle, 27 ans, joueur de football au club de Biesme.

Papa de deux enfants, le milieu de terrain vivait à Gougnies (Gerpinnes), soit à deux kilomètres de Biesme dans l’entité de Mettet. Fort connu dans la région, peintre de formation, Benjamin participait également aux nombreuses marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Président du club de Biesme, Raphaël Dehon est effondré depuis qu’il a appris la triste nouvelle. « J’ai entraîné Benjamin lorsqu’il a débuté le football à l’âge de cinq ans. Il était doué naturellement et savait déjà jongler avec un ballon », entame le dirigeant, rapidement noyé par l’émotion. « Il me disait qu’il voulait rester à Biesme toute sa vie, faire comme moi, devenir président. En boutade, il avançait souvent le fait qu’il allait prendre ma place. C’est une catastrophe, ce qui vient d’arriver. »

Tourmenté par des soucis privés ces dernières semaines, Benjamin a choisi un autre chemin. « C’est quelqu’un qui savait pourtant se libérer. Il savait mettre l’ambiance, il n’avait pas de méchanceté. On perd plus qu’un joueur, on perd un ami. Je ne l’oublierai jamais. »

Prévu dans le noyau de l’équipe A en P2A, Benjamin a finalement évolué dans l’équipe B en P4 sous les ordres de Loïc Graulus. Une formation dans laquelle Yannick Delloge défend les buts. « J’ai joué quatre ans avec lui, c’était la pépite du club, l’enfant du club, la clé maîtresse. Quand on évoquait Benjamin Marcelle, on reliait cela à Biesme », déclare le portier biesmois. « C’était un clown, un guindailleur, il faisait rire tout le monde comme il pouvait faire grincer des dents avec son état de forme avant certains matches. Je me rappelle d’un de ses buts il n’y a pas si longtemps, face à Walcourt, inscrit depuis le milieu du terrain. C’est en tout cas un raz-de-marée pour le club. »

Sélectionné ce week-end pour disputer le match à domicile face à Auvelais A (P4E), Benjamin n’est jamais entré dans le vestiaire ce dimanche après-midi.

Sur les réseaux sociaux, les messages ont évidemment afflué ce lundi, preuve du caractère rassembleur et de la bonhomie du personnage. « Tes blagues vont nous manquer dans le vestiaire, mon gros », témoigne notamment Hugo Jamme.

« C’est ce que je retiendrai : ta joie de vivre et ta façon de faire rire les gens », publie Mélanie Courtain.

« Je garde en mémoire toutes nos guindailles et nos conneries… Les meilleurs partent les premiers, c’est véridique. J’ai la rage et le cœur brisé », ajoute Manon Purnelle.

La rédaction sportive adresse ses condoléances à la famille du joueur et au club de Biesme.