Dedryck Boyata avec les Diables rouges: "Une petite victoire"

Blessé aux ligaments du genou début juillet, Boyata a repris la compétition le 20 septembre. « J’ai joué mon premier match à la mi-septembre, j’ai enchaîné plusieurs rencontres depuis. Le mois de septembre a été important. Être sélectionné, c’est une petite victoire pour moi. »

Le défenseur a été préféré à d’autres défenseurs, comme Christian Kabasele ou Jason Denayer. « C’est difficile pour moi de dire les raisons qui ont poussé le coach à me choisir. Mais si je me retrouve ici, c’est que le coach voit quelque chose en moi. Toute sélection est importante. Et quand je suis ici, je profite de chaque instant. Mon objectif, est toujours le même : montrer le plus possible ce que je peux faire sur le terrain. »

Avec la qualification en poche, Boyata aura peut-être l’occasion d’augmenter son compteur chez les Diables rouges, actuellement bloqué à trois apparitions. « Je suis footballeur, donc forcément je serai déçu si je ne suis pas impliqué dans les matches. Bien sûr, j’ai envie de participer le plus possible aux matches. Mais je ne prends pas les décisions, donc je dois essayer de me montrer. »