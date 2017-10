Kevin de Bruyne: "En Bosnie avec le classement FIFA dans un coin de la tête"

Kevin De Bruyne ne cesse d’impressionner tant ses prestations son étincelantes en Angleterre. C’était d’ailleurs l’un des points discutés ce lundi après-midi en conférence de presse juste avant l’entraînement des Diables rouges à Tubize. « Voilà trois ou quatre semaines que je joue à un haut niveau. Mais le plus important, ça reste le collectif. Et Manchester City est bien plus fort que la saison dernière car nous avons énormément travaillé sur le plan tactique. Je me suis bien intégré au système et, ensemble, nous parvenons à créer un jeu intéressant ».

Les Diables rouges déjà qualifiés pour le Mondial 2018 en Russie, reste à voir comment ils vont préparer les rendez-vous en Bosnie-Herzégovine et contre Chypre. « Nous aurons quelques jours de repos avant que les choses sérieuses ne commencent. Si nous ne sommes pas dans l’obligation de nous imposer vu que notre qualification est déjà acquise, nous tenons à faire de notre mieux pour glaner à chaque fois la victoire. Car on a le classement FIFA dans un coin de notre tête ».