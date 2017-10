Pas repris par Martinez, Nainggolan a encore été très bon en Italie: les cotes le prouvent!

Radja Nainggolan a joué toute la rencontre avec l’AS Roma au Milan AC. Les Romains ont fait la différence par deux fois dans le dernier quart d’heure. Edin Dzeko (72e) a ouvert le score et inscrit son septième but en six matches de championnat avec l’équipe romaine qui doit encore disputer une rencontre en retard face à la Sampdoria. L’attaquant bosnien qui va affronter les Diables rouges a été suivi par Alessandro Florenzi (77e) qui a doublé la mise après un tir de… Nainggolan dévié par Gianluigi Donnarumma.

En parlant de Nainggolan, le joueur non repris par Roberto Martinez a été à nouveau l’un des meilleurs sur la pelouse. Lors de ce choc italien, il a multiplié les efforts et les appels de balle. Nos confrères de « La Gazzetta dello Sport » ont d’ailleurs très bien coté le joueur belge. Ce n’est pas l’homme du match, mais on n’en est pas loin !

Avec une cote de 6,5/10, on remarque que seul Edin Dzeko bénéficie d’un meilleur score (7/10). Dans l’effectif romain, Alisson, Fazio, Kolarov, Florenzi et Pellegrini ont également reçu une cote de 6,5/10. Quant au commentaire lié au 6,5/10 du « Ninja », on peut lire : « On a vu bien d’autres Nainggolan, mais celui-là suffit pour appuyer le pressing, freiner Biglia et passer du 4-3-3 au 4-2-3-1 en mouvement ». Le début du commentaire, on peut le comprendre par « On a déjà vu Nainggolan dans une meilleure forme mais… ».

Vous l’aurez compris, « le Ninja » dont Roberto Martinez ne veut visiblement plus en sélection a de nouveau livré une prestation intéressante en Italie. Une fois encore…