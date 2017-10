A peine un quart des étudiants en 1ère bachelier ont réussi l'examen d'entrée en médecine

Belga

Près de 1.000 candidats (989) à l’examen d’entrée aux études en médecine et dentisterie, organisé le 8 septembre dernier, étaient inscrits en première bachelier lors de l’année académique 2016-2017, indique lundi l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) à Belga. Seuls 246 d’entre eux ont été déclarés lauréats, dont 224 en médecine et 22 en dentisterie, soit à peine un quart.