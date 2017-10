Belgique: beaucoup de retards au contrôle technique…

Le Goca (Groupement des entreprises agréées pour le contrôle automobile et le permis de conduire) indique qu’en 2016, 810.186 véhicules ont été présentés avec retard au contrôle technique en Belgique, soit 16,6% du parc global. Parmi ces véhicules, 8,14% comptabilisaient même un retard de plus de six mois.

Il y a cependant des différences entre les Régions : en Flandre, on enregistre 14,77% de véhicules en retard au contrôle technique, contre 18,65% en Wallonie et 25,36% à Bruxelles. Dans la capitale, un véhicule sur quatre a donc été présenté tardivement au contrôle technique l’an dernier !

Rappelons que le propriétaire d’un véhicule qui n’est pas en ordre de contrôle technique s’expose à une amende de police et devra aussi payer une indemnité de retard lors de son passage au contrôle technique. Et en cas d’accident, si l’enquête constate un lien de cause à effet avec l’état technique du véhicule, l’assureur risque de ne pas intervenir.