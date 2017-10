Référendum en Catalogne: pour Didier Reynders, il faut "tout faire pour relancer le dialogue"

Rédaction en ligne

Les violences qui ont émaillé la journée de dimanche en Catalogne sont «une manière de creuser le fossé entre Madrid et Barcelone», et il faut désormais «essayer de tout faire pour relancer le dialogue entre la Catalogne et le gouvernement central espagnol, a estimé lundi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders sur Bel RTL.