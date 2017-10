Nicolas Frutos après Anderlecht – Standard (1-0): "Je suis un admirateur de Vanhaezebrouck"

Nicolas Frutos a réussi sa dernière en tant que coach d’Anderlecht : pour son ultime match avec ce statut, ses joueurs sont parvenus à s’imposer face au Standard (1-0) grâce au but aussi tardif qu’important de Henry Onyekuru.

Après la lourde défaite face au Celtic en Ligue des Champions, Anderlecht est parvenu à renouer avec la victoire face au Standard (1-0). Pour le plus grand bonheur de Nicolas Frutos… « Je suis né dans le monde du foot, c’est ma passion. Un tel match, c’est toujours compliqué et fort sur le plan émotionnel. Voilà dix jours que je dis à mes joueurs qu’il est important d’y croire jusqu’à la dernière minute. Les joueurs m’ont cru et nos efforts ont payé ».

Le premier acte était pourtant très décevant de la part des Mauves (ainsi que des Rouches). « Nous avions la possession du ballon, mais nous n’avons pas eu d’occasions très claires. Nous sommes toutefois parvenus à réaliser quelques combinaisons… Après le repos, nous avons eu trois ou quatre occasions plus précises. Nous avons élargi les lignes et pris davantage de risques. Et c’est une infiltration de Dendoncker qui est à la base de notre goal ».

Quatre matches en tant que T1, il est temps de tirer un bilan. « Pour moi, il est plus que positif. Pour le reste, je suis un admirateur de Hein Vanhaezebrouck. J’espère que je lui ai laissé une équipe en confiance si c’est bien lui mon successeur. Ce sont en tout cas trois points qui peuvent s’avérer importants au décompte final ».