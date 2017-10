Les Rouches unanimes après Anderlecht – Standard (1-0): "Ce revers n'est pas mérité" (Vidéo)

La déception est énorme dans le camp liégeois. Les Rouches se sont inclinés face à Anderlecht suite au but tardif de Henry Onyekuru. Sébastien Pocognoli, Dieumerci Ndongala et l’entraîneur Ricardo Sa Pinto reviennent sur ce nouveau revers des Rouches en championnat de Belgique.

« Ce n’est pas mérité. Nous avons fait une bonne deuxième période après un premier acte assez fermé. Le Sporting a eu une action intéressante en fin de partie et c’était but », énonçait Sébastien Pocognoli, au terme des débats, au micro de nos confrères de Voo Foot et Proximus TV. « Nous méritions le point du partage, voire même la victoire si nous nous étions montrés plus réalistes devant le but adverse. Mais cela nous fait défaut depuis le début de saison… Nous sommes en effet toujours dominés ! Je pense que si nous avions eu un peu plus de cran, nous aurions toutefois pu nous en sortir. Même si, je le répète, nous ne méritons pas de nous incliner dans ce Clasico ».

Le discours de Dieumerci Ndongala était assez similaire : « C’est très frustrant car il ne restait plus beaucoup de temps au moment où les Mauves ont inscrit le seul but de la rencontre. On sentait qu’il y avait moyen de faire quelque chose. Lors du premier acte, nous nous sommes cherchés. Il faut dire que nous avons dû nous ‘reconstruire’ après la sortie sur blessure de Bokadi. Nous avons eu plus d’occasions de but après le repos. Même si nous travaillons ce genre de phases durant la semaine, nous ne sommes cependant pas arrivés à en profiter pour planter ne fût-ce qu’un petit goal ».

Et Ricardo Sa Pinto, le T1 des Rouches, était assez d’accord avec ces deux joueurs : « Le résultat final n’est pas correct ? Le nul aurait été plus logique. Nous avions la bonne attitude en seconde période. Nous avons affiché la personnalité idéale. Le vestiaire est très triste après cette défaite ».