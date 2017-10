Un spectaculaire accident s’est produit à l’angle de la rue des Rivaux et de la rue Gustave Boël, samedi soir, à La Louvière. Il pourrait s’agir d’une course.

C’est un spectaculaire accident de la route qui s’est produit, samedi soir aux alentours de 23h45, à l’angle de la rue des Rivaux et de la rue Gustave Boël, à La Louvière. Les circonstances des faits restent pour le moins floues mais il semble que la vitesse soit en cause.

Dans les panneaux

Deux véhicules, une Citroën et un break Opel sont entrés en collision au feu rouge juste après le pont Capitte. La Citroën a terminé sa course dans les panneaux de protection placés dans le carrefour. Tandis que l’Opel s’est retrouvée projetée plusieurs mètres en avant.

Le choc a été particulièrement violent. On déplore trois blessés : les occupants du Break Opel, qui ont été emmenés vers les urgences du Centre hospitalier universitaire du Tivoli.

La Citroën est complètement détruite mais leurs jours ne sont pas en danger.

Selon des témoignages sur place, il pourrait s’agir d’une course, genre gymkhana, qui aurait mal tourné. La rue Gustave Boël et la chaussée Houtart constituent en effet une immense ligne droite source de probables tentations accélératrices. Cette hypothèse n’a toutefois pas été confirmée par la zone de police, laquelle s’est rapidement retrouvée sur les lieux.

Délit de fuite

Les occupants de la Citroën dont on ne sait s’ils ont été blessés – même légèrement – ont pris place dans un troisième véhicule et se sont enfuis. Le délit de fuite est confirmé. Et pour cause : de source proche de l’enquête, la Citroën – qui dispose d’un numéro de série belge – circulait avec des plaques françaises qui seraient radiées.

Les véhicules ont été pris en charge dans le courant de la nuit par les dépanneurs Collard et DASI.

F. Sch. et M.A