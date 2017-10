D3 amateurs: tenu en échec par Wavre (1-1), le RFB perd la tête du championnat

Le RFB semblait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque grâce à Makota, mais il a été rejoint dans les dernières secondes de la partie suite à un but d’El Filahi. Les concurrents directs ayant tous remporté leur rencontre, le RFB doit laisser le leadership à Tournai, qui a battu Quévy-Mons samedi soir, et est rejoint par La Louvière et Couvin Mariembourg.