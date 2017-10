Le feu a été circonscrit mais pas encore tout à fait éteint. « Il y en a encore pour plusieurs jours de travail », a précisé le bourgmestre Frank Gys (N-VA). « La fumée dégagée n’est heureusement pas nocive ».

Deux des six bâtiments du site sont sérieusement touchés mais on saura plus précisément à quel point plus tard dans la journée. Il y a en effet un danger d’effondrement ici et là actuellement.

Environ 120 hommes du feu de différents corps de pompiers locaux luttent toujours pour éteindre les derniers foyers.