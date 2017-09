PSG - Bordeaux 6-2: le terrible coup franc de Neymar, Meunier aussi à la fête (vidéos)

Les buts ne se sont pas faits attendre dans ce match entre le premier et le troisième du classement. Neymar (5e), Edinson Cavani (12e) et Thomas Meunier (21e) portaient le score à 3-0 après un peu plus de vingt minutes de jeu. Younousse Sankhare (31e) réduisait bien la marque à la demi-heure de jeu mais Neymar, une nouvelle fois, sur penalty (40e) et Julian Draxler (45e) redonnaient une large avance aux Parisiens au repos.

1-0 : Neymar

WOW ! 😮 @neymarjr ouvre le score avec un coup franc MAGISTRAL ! 🎯 #PSGFCGB pic.twitter.com/hGSJfQpfBP — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 30 septembre 2017

2-0 : Cavani

✅ Un une-deux avec Neymar et Mbappé

✅ Assist de Neymar

✅ Cavani qui marque



'MCN' 🔥🔥🔥 #PSGFCGB pic.twitter.com/bom0kbvT3F — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 30 septembre 2017

3-0 : Meunier

3-1 : Sankharé

3-1, Sankharé réduit le score sur l'assist de Nicolas de Préville ! ⚽️ #PSGFCGB pic.twitter.com/YpWCFLZweO — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 30 septembre 2017

4-1 : Neymar

Neymar transforme le penalty ! 👀 #PSGFCGB pic.twitter.com/hc7Vf7Ls4t — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 30 septembre 2017

5-1 : Draxler :

Quel but de Julian Draxler ! 🚀 #PSGFCGB pic.twitter.com/W4zHjbnw6k — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 30 septembre 2017

En deuxième période, les gardiens furent un peu plus à la fête même si Kylian Mbappe (58e) et Malcolm, sur penalty (90e) se chargeaient de donner au score son allure définitive.

6-1 : Mbappe :

Kylian Mbappé marque le 6ème but parisien ! ✌️ #PSGFCGB pic.twitter.com/EdXpfGIvc9 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 30 septembre 2017

Au classement, le Paris Saint-Germain (22 points), seul club invaincu, conserve la tête du classement avec trois points d’avance sur Monaco (19 points) qui a été accroché ce vendredi à domicile par Montpellier (1-1) et sept d’avance sur Bordeaux (15 points).