Charleroi renoue avec la victoire sur la pelouse de Saint-Trond (0-1)

En match d’ouverture de la 9e journée de la Pro League de football, Charleroi s’est imposé 0-1 sur le terrain de Saint-Trond vendredi soir grâce à un but de Mamadou Fall à la 51e minute. A la suite de ce succès, Charleroi compte 20 points et revient à un point du Club Bruges, leader de la compétition. Les Brugeois reçoivent La Gantoise dimanche (14h30) dans le derby des Flandres.

Dès les premières minutes, la partie s’emballait et la première occasion de la partie était à mettre à l’actif des Carolos mais Pirard détournait la tête de Rezaei (5e). Quelques secondes plus tard, Vetokele pensait obtenir un penalty mais Bram Van Driessche, l’arbitre de la rencontre, donnait un carton jaune à l’attaquant trudonnaire pour une simulation évidente (9e). Par la suite, le rythme diminuait et le score nul et vierge au repos était logique.

Dès le retour des vestiaires, Charleroi profitait de sa première occasion de la deuxième mi-temps pour prendre les commandes. Esseulé sur le flanc droit, Marinos délivrait un centre parfait en direction de Fall qui prolongeait du bout du pied dans le but de Pirard (51e).

Les Trudonnaires poussaient pour rétablir l’égalité mais se montraient trop maladroits pour mettre Penneteau en danger. Sous pression, les Zèbres tenaient bon pour repartir du Stayen avec les trois points notamment grâce à deux arrêts de Penneteau sur deux tentatives de Dussaut dans les arrêts de jeu.