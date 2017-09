D3 amateurs: Quévy-Mons en quête de rachat à Tournai, samedi soir

Christ Bruno attend plus de plusieurs joueurs, dont Malik Slaiki.

Le RAQM ne compte que trois points et doit impérativement lancer sa saison. Il se déplace à Tournai, samedi soir (20h), dans l’espoir de retrouver le goût de la victoire. Lericque et Bah seront suspendus. Lwangi, qui entamera sa punition le week-end prochain, est touché à la cheville. Pas sûr qu’il puisse tenir sa place ce samedi soir. Quant à Ruggeri, diminué par une tendinite, il est au repos complet. Le groupe élargi accueille Léon Gahungu, Saussez et Ruelle, qui montent de P1.