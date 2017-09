Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine d’un an de prison avec sursis contre un Liégeois âgé de 55 ans suspecté d’avoir commis des attouchements sur une jeune fille âgée de 13 ans. Ce professeur de religion aurait imposé des caresses à la fille de sa compagne.

Les faits avaient été dénoncés par la jeune fille en avril 2014 et auraient été commis un mois plus tôt. La victime avait rapporté que le compagnon de sa mère, un professeur de religion dans divers établissements scolaires de Liège, lui avait imposé une scène de caresses. Elle affirmait qu’elle avait été déshabillée contre son gré et que le prévenu avait passé sa main sous ses vêtements.

L’affaire avait été révélée alors que le prévenu traversait une période de turbulences dans son couple. L’homme et sa compagne sortaient d’une liaison de deux années. Les révélations de la jeune fille avaient définitivement signifié la rupture au sein du couple.

Devant le tribunal, le prévenu a contesté les accusations formulées à son encontre. Alors que le parquet a réclamé une peine d’un an de prison avec sursis, l’avocat du prévenu a souligné l’absence d’éléments à charge de son client. Les accusations ne sont pas étayées de preuves tandis que l’enquête réalisée au sein des six établissements scolaires fréquentés par ce professeur de religion n’a pas permis de mettre en évidence le moindre comportement inadéquat. Me Montiel-Corte a réclamé l’acquittement de son client.

Le jugement sera prononcé le 20 octobre.