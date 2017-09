Anderlecht: Nicolas Frutos va remiser ses ambitions à plus tard et devenir T2 de Hein Vanhaezebrouck!

Contrairement à la rumeur, l’ex-entraîneur de Gand n’a pas encore signé son contrat de 3 ans. On entrera dans le vif des négociations ce vendredi. Avec probablement les délais de réflexion d’usage.

D’après nos informations, les premiers échanges ont bien eu lieu sur le plan juridique entre le RSCA et le clan Vanhaezebrouck. Mais sans que l’on en arrive à une discussion de fond au niveau des chiffres. Ce qui n’est pas sans importance par rapport à la date de l’entrée en fonction de l’ancien T1 gantois au Parc Astrid.

« Aussi curieux que cela puisse paraître vu la nature des relations entre Bayat et les deux parties, on n’entrera réellement dans le vif du sujet que ce vendredi ou au plus tard ce samedi » , nous assure-t-on à bonne source. « Mais sauf miracle, n’attendez ni issue ni probablement une communication avant le match du Standard ou carrément le début de la semaine prochaine. »

Entre autres détails qui ont leur importance, le sort de Nicolas Frutos qui est également au centre des préoccupations. À la fois dans le chef de la direction anderlechtoise qui aimerait garder un enfant du club dans son giron et dans celui de Vanhaezebrouck qui entend voir l’intérimaire sur le point d’être déchu se positionner clairement par rapport à lui.

On s’oriente finalement vers une collaboration entre les deux hommes et un contrat (revalorisé) de T2 pour l’Argentin.

> Une analyse à lire dans nos éditions digitales.