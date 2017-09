La chasse aux ripoux ou indélicats: «Chaque année, on doit recadrer 3 à 5% de policiers»

Thierry Gillis, à la tête de l’inspection générale de la police locale et fédérale, est un peu… l’œil de Moscou pour le compte des ministres Jambon (Intérieur) et Geens (Justice). Il surveille les 40.000 policiers du royaume (+ les 10.000 administratifs), y compris la commissaire générale Catherine De Bolle. Il traque les « ripoux », veille à ce que nos forces de l’ordre fassent correctement leur job, sans dérapage, de façon disciplinée et en respectant les procédures.

Y a-t-il beaucoup de ripoux à la police ? « Au fil des ans, on tourne dans une fourchette de 3 à 5 % de policiers qui requièrent un recadrement. Cela peut être pour impolitesse, un non-respect du fonctionnement interne… Dans 1 % des cas, il s’agit de faits très graves, des actes totalement abjects, qui peuvent mener à la révocation. »

Dans tous ces écarts, qu’est-ce qui vous choque le plus ? « Deux choses : 1. Les policiers impliqués dans des affaires de mœurs et dans la pédopornographie, il y en a eu… ; et 2. La violation du secret professionnel. Quand des informations fuitent, cela peut mettre en danger tant le citoyen (un témoin protégé par exemple) que le policier (un collègue en intervention par exemple). »

Peut-on avoir un casier judiciaire et travailler à la police ? « Malheureusement, oui. On a des policiers condamnés pour faits de roulage, mais aussi pour des crimes et délit (vol, stup, fraude fiscale…). »

Y a-t-il des cow-boys à la police ? « Il y a certaines façons d’intervenir. Parfois, l’intervention policière peut être perçue comme disproportionnée, trop agressive, trop machiste. Mais rappelons que la majorité des plaintes des citoyens (2.600 plaintes au total en 2016, NDLR) sont déclarées non-fondées dans plus de 80 % des cas. Et méfions-nous aussi des plaintes mal intentionnées, qui visent parfois à déstabiliser une enquête. »

