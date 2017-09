Les mannequins Etam mettent le feu à Paris ! (photos)

En allant de plus en plus vers un spectacle mêlant mannequins et musique, comme le fait la marque Victoria’s Secret aux States, elle a capté des people et des acteurs et actrices le long du catwalk venus admirer la nouvelle collection. Les mots d’ordre de cet automne-hiver : liberté, audace et désinvolture sexy.

80 mannequins parmi lesquels des tops internationaux, Joey Starr et NTM sur scène et plein de beau monde dans les rangs du public : le « Etam Show » est devenu au fil des années le pendant français du show livré par les Anges de la marque Victoria’s Secret. L’occasion de découvrir la nouvelle collection de la marque mais, surtout, d’assister à l’un des événements les plus hype de la fashion week de la Cité Lumière.

Cette fois, Etam se devait de frapper fort puisqu’il s’agissait du 10e anniversaire du show. Et le pari est réussi. Au premier rang du défilé, on a notamment aperçu Guillaume Canet, son pote Gilles Lellouche, la journaliste Audrey Pulvar, l’influenceuse Caroline Receveur ou encore l’actrice et mannequin Emily Ratajkowski.

Sur le catwalk, des modèles vedettes aussi. Dont l’éblouissante Camille Rowe-Pourcheresse, qui avait aussi défilé pour Victoria’s Secret. Mais aussi la Française qui monte, Constance Jablonski, la Mexicaine Daniela De Jesus Cosio… Elles avaient enfilé les dernières créations de la marque. Les tendances de cet automne-hiver : de la transparence et de la légèreté, avec de beaux bodys et des soutiens-gorges joliment découpés, mais aussi des articles plus sportwear pour un look plus bad girl.

La petite fille de Johnny Halliday

Mais celle qui a capté tous les regards, c’est Ilona Smet, la petite-fille du chanteur Johnny Halliday et fille de David Halliday et Estelle Lefébure. Celle-ci était d’ailleurs présente pour applaudir sa fille… « Si fière de toi », a-t-elle commenté sur Instagram en publiant une photo de sa fille. Et, marchant dans les traces de sa maman à la belle carrière de mannequinat, la jolie blonde de 21 ans au large sourire a assuré.

(Ilona Smet)

Plusieurs artistes se sont produits sur scène également, entre les mannequins qui défilaient : la chanteuse Anne-Marie, Gabriel Kane Lewis, le fils d'Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis, mais surtout Joey Starr et son groupe NTM qui a mis le feu… De quoi montrer aux Anges qu’elles ont de la concurrence outre-Atlantique !

(Photos AFP)