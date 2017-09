Zuhal Demir (N-VA) sur le sugardating: «Ce que nous avons vu ces derniers jours, c'est le meilleur marketing qu'ils pouvaient espérer»

La secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances et à la Lutte contre la pauvreté, Zuhal Demir (N-VA), a créé l’émoi jeudi à la Chambre en renvoyant dos à dos l’exploitant du site de «sugardating» qui suscite la polémique et les détracteurs de celui-ci.

A ses yeux, l’indignation qui s’exprime depuis quelques jours est la meilleure publicité que ce site internet pouvait attendre.

Les condamnations politiques ont été nombreuses à Bruxelles et en Wallonie. Les ministres de l’Egalités des chances et de l’Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis et Jean-Claude Marcourt (PS), ont ainsi annoncé qu’ils porteraient plainte, rejoints par la secrétaire d’Etat bruxelloise, Bianca Debaets (CD&V).

Mme Demir est en revanche restée muette, comme sa collègue flamande Liesbeth Homans (N-VA).

«Ce que nous avons vu ces derniers jours, c’est le meilleur marketing que cet homme (l’exploitant du site) pouvait espérer», a lancé Mme Demir en réponse à une question de Nawal Ben Hamou (PS).

Des sites de ce genre existe depuis longtemps et font leur publicité dans les médias, a-t-elle fait remarquer en brandissant un quotidien francophone aux annonces explicites. A entendre Mme Demir, certains font preuve d’une indignation sélective: ils fustigent des publicités ciblant les étudiantes mais ferment les yeux quand il s’agit de la prostitution «régulière», voire soutiennent la création de «méga-bordels».

«Vos réponses sont indignes d’une secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances et la lutte contre la pauvreté», s’est exclamée Mme Ben Hamou.

La députée n’a pas reçu de réponse à ses questions sur la façon de lutter contre la précarité des étudiants qui poussent certains d’entre eux à se prostituer. «Le fond du problème, c’est la précarité de ces jeunes et vous n’en avez que faire», a-t-elle souligné.

La réponse de la secrétaire d’Etat a suscité la réprobation d’une bonne partie de l’hémicycle, y compris dans la majorité. La loi sur le sexisme condamne de telles pratiques, a fustigé la députée Els Van Hoof (CD&V). «C’est la mission d’un secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances d’intervenir!"