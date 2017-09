Une cagnotte exceptionnelle de 177 millions à l'Euromillion, ce serait un record pour un joueur belge

Si un joueur belge est le seul à trouver la bonne combinaison de 5 chiffres et 2 étoiles, il deviendra le recordman absolu de gains chez nous, devant ce Schaerbeekois qui avait remporté 168 millions le 11 octobre 2016. Ce gagnant belge serait aussi le troisième cette année à trouver la combinaison du rang 1. Le mardi 14 février, un joueur est reparti avec un peu plus de 23,5 millions d’euros, une somme qui aurait pu être doublée s’il n’y avait pas eu un autre gagnant en Europe ce jour-là. Le vendredi 2 juin, un autre joueur belge avait remporté plus de 153 millions.

> Des Hollandais et des Allemands traversent la frontière pour jouer chez nous.

> Si la cagnotte n’est pas remportée (et les statistiques se comptent également en million), la prochaine cagnotte se rapprocherait dangereusement de la somme maximum du jeu.