Arnaque téléphonique: une Colfontainoise de 77 ans se fait voler 2000 euros

L’arnaque n’est pas nouvelle et la police boraine a déjà été confrontée à plusieurs cas similaires. Pensant avoir affaire au personnel de la Région wallonne, une Colfontainoise de 77 ans a donné son numéro de carte avec son code, par téléphone. Résultat : 2000 euros ont été prélevés de son compte.

Une habitante de Colfontaine n’a malheureusement pas su détecter l’arnaque. Ce mardi 26 septembre, la dame, âgée de 77 ans, reçoit un appel provenant d’une personne qui se décrit comme faisant partie du personnel de la Région wallonne. Cette dernière explique à la dame âgée qu’elle doit récupérer une somme de 1140 euros qu’elle aurait payée en trop. Pour obtenir la somme, la Colfontainoise devait donner son numéro de carte et son code, ce qu’elle a fait. L’autre personne au bout du fil lui signifie alors que la Région wallonne la remboursera, c’est ensuite que la conversation se coupe brusquement. Plus tard, en se méfiant, la dame décide de se rendre à la banque et s’aperçoit qu’on lui aurait volé de l’argent. Au total, 2034 euros ont été prélevés du compte de l’habitante de Colfontaine. Soyez sur vos gardes, ce type d’arnaque est fréquent !