Assises de Mons: Un enquêteur dresse une ligne du temps des événements et affirme que les victimes étaient nerveuses dès le 12 mai!

Ce mercredi matin, devant la cour d’assises du Hainaut, un enquêteur de la police judiciaire a dressé une ligne du temps sur les faits survenus la nuit du 22 au 23 mai 2014. Il a affirmé que les victimes, Fanny Colmant et David Dubois, avaient montré des signes de nervosité et de stress dès le 12 mai.

Les policiers chargés de l’enquête sur le double assassinat qui s’est déroulé à Hensies, la nuit du 22 au 23 mai 2014, ont dressé une ligne du temps. Interrogés, les accusés restent sur leurs positions. Le clan Mahieu, composé de Cindy, son compagnon et son fils, sont en aveux. Les autres contestent avoir porté des coups aux victimes, Fanny Colmant et David Dubois.

Les policiers fédéraux ont débuté la ligne du temps par un fait remontant à septembre 2013, lorsque des faux policiers avaient commis un vol avec violence chez Cindy Mahieu.

Mais c’est un fait que les policiers situent le 10 avril 2014 (selon Cindy Mahieu, c’était en mars) qui a provoqué la colère de Cindy Mahieu: quatre hommes armés ont débarqué chez elle pour voler du matériel numérique, de la drogue et de l’argent. Un malfrat, identifié par Cindy comme étant Mohamed S., lui a arraché la chaîne en or, offerte par son grand-père, qu’elle portait au cou. Les malfrats auraient aussi évoqué «une télévision apportée par une fille de Dour». Un mois plus tôt, Fanny Colmant avait apporté une télé à Cindy Mahieu.

Le 12 mai 2014, Fanny Colmant et David Dubois auraient été menacés par Cindy Mahieu. Selon Mohamed S., présent sur les lieux, Cindy les aurait menacés de les jeter dans le canal s’ils ne payaient pas leurs dettes. Selon des témoins, ils ont commencé à présenter des signes d’inquiétude.

Du 13 au 18 mai, Fanny Colmant a fait divers retraits bancaires avec la carte de sa grand-mère pour une valeur de 1.970 euros. Elle a vendu son GSM contre onze euros le 22 mai.

Le 22 mai, à 16h30, Fanny Colmant quitte le domicile de sa mère pour se rendre chez le médecin. Elle ne s’y présente pas. Une heure plus tard, elle est aperçue à Dour par la fille de Cindy Mahieu qui circule en auto avec Valentin Devriese et David Berlemont. Quelques minutes plus tard, elle est embarquée dans l’auto conduite par la fille de Cindy Mahieu, âgée de 15 ans, et emmenée chez Cindy Mahieu. Elle pensait être conduite à Elouges mais elle comprend qu’elle est tombée dans un piège. Elle arrive chez Cindy Mahieu vers 18h00 et son interrogatoire musclé débute en présence de Cindy, David Gérard, Valentin Devriese, David Berlemont et la fille de Cindy.

Frappée, Fanny balance David Dubois, Cédric D. et Mohamed S. Cindy les contacte avec le téléphone de Valentin Devriese à plusieurs reprises. En cure à Tournai, Cédric D. nie les faits et demande à être confronté le lendemain à Fanny. Cindy lui conseille de ne pas aller chez Fanny. Cédric essaye de contacter Fanny par deux fois, en vain. Il appelle David à 20h23 et déclare que ce dernier était en état de panique car il avait compris que Fanny les avait balancés.

A 20h37, Cindy Mahieu contacte David Dubois, qu’elle avait convoqué à 20h30 sur la Place Verte à Dour. A 21h00, il monte dans la voiture de Cindy dans laquelle se trouve son fils, Allan Decot, revenu de Bruxelles vers 19H30. Benjamin Wisniewski, Cyril Mattucci et Méganne Bougeâtre, qui se trouvaient sur la Place Verte, les suivent.

Entre 21h30 et 23h00, un vol sans effraction est commis chez David Dubois. Une parte du butin sera retrouvé chez Benjamin Wisniewski. Il aurait agi avec Cyril Mattucci et Allan Decot.

Ensuite, Mohamed S. a été contacté sur son nouveau numéro de GSM, connu seulement de David Dubois, mais il ne s’est pas présenté au rendez-vous à Saint-Ghislain. Il était attendu par Allan Decot, Cyril Mattucci et Benjamin Wisniewski qui circulaient avec la Seat de Cindy, sur laquelle il avait posé des plaques françaises afin de brouiller les pistes. Ils ont réussi à semer une patrouille de la zone Boraine.

De retour chez Cindy Mahieu, ils ont participé au conciliabule sur la mise à mort de Fanny Colmant et David Dubois, jetés vivants dans le canal entre 3H00 et 3H40. Le corps de Fanny sera retrouvé le 23 mai et celui de David le 28 mai. Dès le 26, un témoin anonyme, identifié comme Mohamed S., informait les policiers d’un double meurtre.

Interrogés au cours de cette présentation, les accusés restent sur leur position. Me Mayence, avocat de Valentin Devriese, constate que Cindy Mahieu a toujours déclaré que son client n’avait porté aucun coup aux victimes, avant de se rétracter car les autres n’avait pas respecté le pacte conclu avec elle, son silence contre 200 euros par mois et ses frais d’avocat.

Me Fabrice Guttadauria, avocat de Benjamin Wisniewski, ajoute que la clan Mahieu (Cindy, son compagnon et ses enfants) ont eu huit mois pour accorder leurs violons lors des visites en prison. Pendant huit mois, Cindy Mahieu a été la seule détenue, elle a balancé les autres le 16 décembre 2014. Les propos de l’avocat ont été contestés par les avocats de Cindy Mahieu et d’Allan Decot, rejoints par l’avocat général.