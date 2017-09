Assises de Mons: 10 jours avant, les victimes étaient nerveuses

Ce mercredi matin, devant la cour d’assises du Hainaut, un enquêteur de la police judiciaire a dressé une ligne du temps sur les faits survenus la nuit du 22 au 23 mai 201. Il a affirmé que les victimes, Fanny Colmant et David Dubois, avaient montré des signes de nervosité et de stress dès le 12 mai.

Ce jour-là, les victimes se promenaient avec Mohamed S. Ce dernier a déclaré qu’une dame au volant d’une Seat noire, accompagnée d’un homme, a menacé les victimes de les foutre au canal s’ils ne payaient pas. Il s’agissait de Cindy Mahieu et de son compagnon, David Gérard, selon le témoin.

Selon Mohamed S., David Dubois lui a confié qu’il ne dormait plus et qu’il avait peur. Un autre ami le trouvait inquiet. Quant à la maman de Fanny, elle la trouvait nerveuse.

Dans les jours suivants, Fanny Colmant a fait plusieurs retraits bancaires avec la carte de sa grand-mère d’une valeur de 1.970 euros. Elle a vendu son téléphone, le 22, contre onze euros.

Le 22, entre 17h30 et 18h00, la fille de Cindy Mahieu a demandé à Fanny d’aller voler des rôtis dans un magasin. Fanny est revenue avec la viande mais la fille de Cindy Mahieu n’avait pas d’argent pour la payer, elle lui aurait proposé de l’emmener à Elouges pour retirer de l’argent. Fanny est montée dans l’auto où se trouvaient David Berlemont et Valentin Devriese. Fanny serait montée sans inquiétude.

Elle s’est mise à stresser quand la conductrice âgée de 15 ans lui a annoncé qu’elle était la fille de Cindy Mahieu, ce que Fanny ignorait, et qu’elle ne l’emmenait pas à Elouges mais à Wihéries. C’est à ce moment-là que Fanny Colmant a compris qu’elle était tombée dans un piège tendu par celle qui la soupçonnait d’avoir commandité un vol à main armée chez elle, au cours duquel la chaîne en or de son grand-père a été volée. Son calvaire a débuté.

Quant à David Dubois, il a été contacté par Cindy Mahieu à 19h44. Elle voulait éclaircir certaines choses avec lui et un rendez-vous a été fixé sur la place Verte à Dour à 20h30. Dix minutes plus tard, Cindy appelle Cédric D. qui est en cure à Tournai. Selon ce dernier, elle a un ton menaçant. Accusé par Fanny d’avoir commandité le vol avec violence du mois de mars chez Mahieu, Cédric demande une confrontation le lendemain chez Fanny.

David sera recontacté à 20h37 par Cindy. Selon son ami qui l’accompagnait, David était paniqué. Il avait compris que Fanny l’avait balancé. À 21h00, il est monté dans la voiture de Cindy qui était accompagnée de son fils Allan.

Six heures plus tard, après un interrogatoire musclé au cours duquel les victimes ont été obligées de sniffer de la poudre de cacao, Fanny et David seront balancées vivantes dans le canal. Cindy Mahieu avait tenu sa promesse, elle qui a déclaré qu’elle ne voulait pas tuer les victimes mais seulement leur infliger une correction…