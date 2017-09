Frameries: Deux voitures se percutent à la rue de l'industrie

Ce matin, deux véhicules se sont percutés à la rue de l’industrie causant de nombreux embarras de circulation mais aussi des dégâts matériels. Lors de l’accident, une des voitures aurait percuté une façade et des véhicules en stationnement. La police et une ambulance sont sur place, l’un des conducteurs serait blessé, on ne connaît pas encore la gravité de ses blessures. La circulation est réduite à une bande.