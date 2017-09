Quiévrain : Une conductrice fonce sur une façade

Aux alentours de 8h20, un accident s’est produit à l’intersection de la rue du Tombois et de l’avenue Reine Astrid à Quiévrain. Une automobiliste s’est encastrée dans la maison de Nancy, qui n’était heureusement pas présente pendant l’incident : « D’après mon mari, ça s’est passé en une fraction de seconde. En revenant du travail, j’ai pu voir les traces de l’impact qui a détruit la porte de ma maison », raconte la locataire. « Selon la conductrice, un monsieur lui aurait refusé la priorité de droite. Elle aurait donc paniqué et dévié sur ma maison, ce qu’a contesté l’automobiliste par la suite ». Fort heureusement, aucun blessé grave n’est à déplorer suite à cet accident qui aurait pu s’avérer dramatique : « Quelques instants auparavant, j’ai conduit mes enfants à l’école, ils auraient pu y être ! Il n’y avait personne sur le trottoir, et je n’ai que des dégâts matériels à déplorer. Ma porte d’entrée est cependant foutue et une partie de la façade est détruite », s’attriste Nancy. Le compagnon, présent dans l’habitation au moment de l’impact, a lui aussi échappé de justesse à l’accident. Ce n’est pas la première fois que la rue est touchée par ce type d’accident : « Il y a quelques mois, je n’étais pas encore locataire mais une voiture s’était déjà retrouvée dans le jardin de la maison, l’endroit est assez emprunté et parfois propice à ce genre de problèmes », regrette Nancy, qui garde néanmoins le sourire, consciente qu’elle a pu échapper à bien pire.