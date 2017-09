Circonscriptions électorales en Wallonie: PS MR et cdH reverront leur copie, Ecolo dénonce un «monstre juridique»

Le PS, le MR et le cdH, qui ont négocié cet été un accord sur le redécoupage des circonscriptions électorales wallonnes, sont convenus mardi de renvoyer l’examen du texte à quinze jours, après réception d’une note des services juridiques du parlement wallon. Pour Ecolo, cette note «démolit» le texte des trois partis.

Le redécoupage vise à répondre à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui, fin 2015, a considéré comme discriminatoires les circonscriptions qui disposent de moins de quatre sièges à pourvoir.

L’accord entre les trois présidents de partis, dévoilé début juillet, prévoit de passer de 13 à 11 circonscriptions, notamment via l’élargissement de la circonscription de Soignies en une circonscription du Centre (Soignies-La Louvière). La circonscription de Thuin est, elle, fusionnée avec celle de Charleroi tandis que Lessines et Enghien entre autres intègrent la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron. En province de Luxembourg, les circonscriptions d’Arlon et de Neufchâteau seront également fusionnées.

Ecolo, qui avait déjà dénoncé des «petits arrangements entre amis» l’ayant tenu à l’écart des discussions, craint de voir naître un «monstre juridique": pour Stéphane Hazée, le projet de décret spécial soumis au parlement ne fait apparaître le redécoupage des circonscriptions régionales qu’en annexe de celui des circonscriptions provinciales, alors que deux instruments juridiques différents auraient dû être utilisés (décret spécial et décret simple).

L’incertitude pèse en outre, aux yeux du député d’opposition, sur la nécessaire coordination de la réforme avec certaines lois fédérales (organisation en cantons, emploi des langues pour une commune à facilités comme Enghien qui change de circonscription). Le texte ne dit rien non plus de l’ambition de la nouvelle majorité de créer une circonscription électorale à l’échelle de toute la Wallonie pour élire une partie des députés régionaux, ajoute M. Hazée. Et au final, la proportionnalité ressort affaiblie dans les circonscriptions hennuyères, selon lui.

PS, MR et cdH, qui avaient réclamé l’urgence mercredi dernier en plénière pour examiner ce décret afin qu’il aboutisse un an avant les élections locales, semblent avoir été refroidis par une note critique des services juridiques du parlement. Ils ont demandé ce mardi un report à quinzaine pour réexaminer la sécurité juridique du projet.

L’attitude des députés wallons tranche avec celle de leurs collègues fédéraux. La commission de l’Intérieur de la Chambre a, elle, approuvé en première lecture la proposition de loi. Seul Ecolo s’y est opposé. Le texte devra revenir en deuxième lecture à la demande de Gilles Vanden Burre. Le député a également réclamé un avis du Conseil d’Etat mais les autres partis ne l’ont pas suivi.