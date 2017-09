Oeufs contaminés au fipronil: les 19 mesures pour lutter contre la fraude

La Commission européenne et des États membres de l’UE ont convenu mardi de mettre en œuvre 19 mesures pour lutter contre la fraude dans l’alimentation et éviter autant que possible que se reproduise une affaire comme la contamination d’oeufs par un insecticide, le fipronil.

La Commission avait convoqué une réunion de haut niveau ce mardi après l’éclatement en août du scandale des oeufs contaminés au fipronil. Il est apparu, début août, que des oeufs avaient été contaminés, dans des exploitations avicoles en Belgique et aux Pays-Bas, par cet insecticide destiné à lutter contre le pou rouge. La question est toujours de savoir précisément si les autorités sanitaires étaient au courant du problème bien avant qu’il ne soit rendu public. De nombreux pays européens ont été concernés par cette crise.

« Je pense que nous avons eu un échange de vues ouvert et franc sur les actions passées, actuelles et futures par les États membres et la Commission », a commenté le commissaire européen à la Sécurité de la chaîne alimentaire Vytenis Andriukaitis à l’issue de la réunion. « Le dialogue d’aujourd’hui nous a permis d’identifier plusieurs actions stratégiques et systématiques nécessaires au niveau des États membres et de la Commission. »

Parmi les 19 mesures dégagées, figurent l’amélioration de la communication du risque afin que les consommateurs soient informés le plus rapidement possible, l’instauration dans chaque État membre d’un officier de la sécurité alimentaire, chargé de faire circuler l’information de manière fluide, ou encore l’organisation de simulations de crises, pour fournir un entraînement aux personnes nécessaires.

Ces mesures seront présentées une nouvelle fois lors du prochain conseil Agriculture, les 9 et 10 octobre prochains.