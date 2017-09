Concours à Dour: gagnez 5 x 2 places

C’est la rentrée pour le centre culturel de Dour. La saison 2017-2018 débute avec le concert du groupe « Dans le salon de Ludo ». Ce sera ce samedi 30 septembre, à partir de 20 h. Le Dourois Ludo chante sur scène avec Lili, seulement âgée de 12 ans. Au programme : reprises et compositions, mais toujours en français. Le centre culturel de Dour et votre journal La Province vous proposent de gagner 5 x 2 places pour découvrir le groupe. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse suivante en précisant vos coordonnées complètes : laprovince@sudpresse.be Il faut répondre à la question suivante : comment s’appelle le chanteur du groupe ?

Vous avez jusqu’à ce jeudi 18 heures pour participer. Les 5 gagnants remporteront chacun 2 places. Ils seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Pour les malchanceux, il est toujours possible de réserver sa place au centre culturel au 065/76.18.47 ou sur le site internet www.centrecultureldour.be