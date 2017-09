Henri d’Udekem d’Acoz (83 ans), ancien bourgmestre de Poperinge (Flandre occidentale) et oncle de la reine Mathilde, sera jugé mercredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour escroquerie.

Il est accusé d’avoir floué un couple du Brabant flamand pour quelques dizaines de milliers d’euros, avec la complicité d’Hans Velle (53 ans). Le comte n’est pas inconnu de la justice, il a déjà été condamné à la fin de l’année dernière par le tribunal correctionnel de Courtrai à une peine de six mois de prison avec sursis pour escroquerie. Il a fait appel de ce jugement.

Le couple du Brabant flamand, empêtré dans une procédure de divorce, aurait contacté Hans Velle par l’intermédiaire d’Henri d’Udekem d’Acoz. M. Velle a déjà purgé par deux fois une peine de prison pour escroquerie.

Dans le cadre de cette procédure de divorce, MM. Velle et d’Udekem d’Acoz auraient rendu visite plusieurs fois au couple. M. Velle aurait demandé et reçu plusieurs dizaines de milliers d’euros d’honoraires, sans jamais livrer aucune prestation.

Les deux comparses ne sont pas inconnus de la justice. En décembre 2016, tous deux avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Courtrai pour escroquerie à six mois de prison avec sursis pour Henri d’Udekem et un an de prison avec sursis pour Hans Velle. Un troisième homme avait été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis.

Le trio avait arnaqué le propriétaire d’un terrain agricole et lui avait soutiré plus de 10.000 euros. Il avait également berné les parents de la victime.

Les trois hommes ont interjeté appel de ce jugement. Le procès aura lieu le 6 décembre devant la cour d’appel de Gand.