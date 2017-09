Salon «c'est bon, c'est wallon» à Mons: Dix places à gagner!

Plus de 100 artisans et producteurs seront présents. M. de N.

« C’est bon, c’est wallon », le marché des produits du terroir wallon s’installe pour la première fois dans la Cité du Doudou. L’événement aura lieu ces samedi 30 septembre et dimanche 1 er octobre au Lotto Mons Expo. Plus de 100 artisans et producteurs seront rassemblés.

« Le principe est d’organiser un marché réunissant des produits du terroir de la Wallonie », commente Laurent Briou, administrateur délégué du salon. Le marché a réuni plus de 17.000 visiteurs lors de ses deux premières éditions. Les organisateurs ont décidé de s’exporter et ils ont choisi Mons.

Le public pourra également assister à une multitude de démonstrations et d’animations.

Notre concours

Votre journal La Province, partenaire de l’événement, vous propose de gagner 10 places pour découvrir le salon.

Pour cela, rien de plus simple. Envoyez-nous un e-mail à l’adresse suivante :

laprovince@sudpresse.be

N’oubliez pas de mentionner « concours c’est bon, c’est wallon » en objet et de préciser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre. Vous avez jusqu’à ce mercredi, 16 heures, pour participer.

Il y aura 5 gagnants. Ils remporteront chacun 2 entrées. Les gagnants seront tirés au sort parmi les réponses reçues. Les places seront ensuite disponibles au sein de notre rédaction, 52, rue de Nimy à Mons.