Julien Uyttendaele (PS) accusé de clientélisme: dans une offre d'emploi pour le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert, il ajoute «Contactez de ma part…»

« Offre d’emploi : le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert recrute en CDI un conseiller en communication (h/f/x) niveau A1. Intéressé.e.s ? Contactez de ma part… » Julien Uyttendaele aurait probablement mieux fait de tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler, ou plutôt de taper sur son clavier. Car son partage, ce jeudi soir, d’une offre d’emploi sur Facebook émeut la sphère politique et les internautes. Nombreux sont ceux qui voient dans la formule « contactez de ma part » une nouvelle preuve d’un clientélisme malsain au sein de la classe politique.

Pourtant, le principal intéressé dément toute forme de clientélisme ou de piston. Attaqué sur Facebook et sur Twitter, il s’explique ce mardi matin. « Ayant été conseiller de l’action sociale (dans l’opposition) dans ce CPAS, je peux vous assurer que les procédures de recrutement sont effectuées de manière totalement impartiale », affirme-t-il ce matin. « Si je dis que c’est de ma part, c’est juste pour qu’il sache que malgré que je ne vis plus dans la commune, je reste attaché à l’institution et attentif à leur besoin de recrutement. Rien de plus, rien de moins. »

Les observateurs les plus perspicaces se souviendront que Julien Uytendaele était l’une des figures qui se retrouvaient derrière « Groupons-nous et demain », ce mouvement de militants socialistes qui visait à moderniser et transformer un PS secoué par le scandale du Samusocial de Bruxelles et l’affaire Publifin…