360 touristes chinois bloqués à l'aéroport de Liège

Le vol qui devait ramener ces personnes vers la Chine était prévu lundi à 11h00. Après avoir été reporté à plusieurs reprises tout au long de la journée, il a finalement été annulé dans la soirée. «Ce n’est pas le tour opérateur qui est en cause, ni l’aéroport mais bien la compagnie russe VIM Airlines, qui assure depuis avril les liaisons de Liège vers la Chine. Le vol a d’abord été retardé puis annulé sans que l’on sache vraiment pourquoi. L’avion est donc bloqué et il ne repartira sans doute pas de sitôt car il semble que d’autres avions sont également bloqués dans d’autres aéroports», précise Christian Delcourt.

Cette annulation serait liée aux difficultés financières de la compagnie VIM Airlines, qui assure les vols vers la Chine depuis le mois d’avril et qui, durant la saison estivale, les opérait à raison de trois fois par semaine.

Il a donc fallu s’organiser à Liege Airport pour gérer ces 360 personnes, à commencer par chercher un endroit où dormir. «Environ la moitié a pu être logée dans des hôtels mais les autres ont passé la nuit dans le terminal, où des lits de camp ont été mis à leur disposition. On distribue des tickets pour boire et manger et des personnes parlant le chinois sont là pour leur expliquer la situation», poursuit le porte-parole de Liege Airport.

Il s’agit désormais de trouver des solutions qui permettraient à ces personnes de rentrer chez elles. Ce à quoi s’emploie actuellement une société de chartering, qui recherche des places disponibles dans des avions, dans d’autres aéroports.