Colfontaine: un enfant de 12 ans renversé par une voiture

Peu avant 18h, ce samedi, un conducteur boussutois a heurté un enfant de 12 ans, se trouvant sur la route. Ce dernier aurait surgi de nulle part, alors que le véhicule passait à son tour dans le passage plus étroit de la rue. En effet, un véhicule stationné en sens inverse empêchait à deux voitures de passer en même temps. Le Boussutois de 24 ans roulait en direction d’Hornu, dans la rue de Pâturages, à Colfontaine, quand l’accident s’est produit. Malgré le fait qu’il a freiné et tourné son volant, il a quand même légèrement touché le garçon. Ce dernier, originaire de Saint-Ghislain, est blessé à la lèvre inférieure. Il a aussi un hématome au poignet gauche et se plaint de douleurs à la jambe gauche. Heureusement, plus de peur que de mal. Il a tout de même été emmené à l’hôpital, par précaution.