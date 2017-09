Une course-poursuite à 170 km/h dans les rues de Frameries se termine en violent carambolage à Quévy

Ce dimanche soir, vers 22h, un gros accident s’est produit près du carrefour du Cheval Blanc, à Quévy. Il fait suite à une course-poursuite entre un dealer montois et la police boraine. Le chauffard est monté jusqu’à 170 km/h ! Avant de perdre le contrôle de son véhicule au carrefour dangereux. La BMW noire du fuyard a percuté un véhicule roulant dans l’autre sens.

Ce dimanche, vers 22h, de nombreux automobilistes ont constaté un important déploiement policier du côté du carrefour du Cheval Blanc, à Quévy. Un gros accident s’est en effet produit, et non des moindres. Il fait suite à une course-poursuite qui s’est engagée avec la police boraine, à Frameries. La patrouille de la brigade anti-criminalité circulait dans la cité Bellevue à Frameries, avant de remarquer une BMW noire qui circulait à vive allure dans la cité. Les policiers décident de suivre le véhicule, qui roule toujours à toute vitesse. C’est à ce moment que les policiers constatent que la plaque ne correspond pas au véhicule. Sans doute est-il volé. Le véhicule de police, toutes sirènes hurlantes, poursuit alors le véhicule qui refuse de s’arrêter. Le chauffard commet de nombreuses infractions et met la vie des autres usagers en danger. Les véhicules vont monter jusqu’à 170 km/h dans les rues de Frameries ! Après quoi les policiers décident de ralentir, voyant arriver le carrefour dangereux du Cheval Blanc, à Quévy.

Ils perdent alors le contact visuel avec la BMW noire... Quelques instants plus tard, ils voient un nuage de fumée au loin. Le chauffard a en effet perdu le contrôle de son véhicule sur la route provinciale de Quévy. Il a embouti un véhicule en sens inverse. Cette voiture est sur le toit, dans un fossé. Quant à la BMW, elle s'est encastrée dans un poteau d’éclairage. Ce dernier a été complètement coupé étant donné la violence de l’impact.

Les policiers sont allés à la rencontre des fuyards. Blessé, le conducteur parvient à s’extraire de l'auto. Il s’agit d’un Montois de 21 ans. Il a été interpellé et le passager louviérois du même âge aussi. Ils sont tous les deux blessés mais savent encore marcher. Leurs jours ne sont pas en danger.

Spontanément, le conducteur explique qu'il a pris la fuite car le véhicule n'est pas en ordre et qu’il n'a pas de permis de conduire. Dans la BMW, régnait également une forte odeur de marijuana. Les policiers ont trouvé un sac comprenant des pacsons de marijuana, un GSM et deux fois 53 grammes de drogue. Tout cela a été saisi. Des perquisitions ont aussi été menées chez les deux comparses, à Mons et La Louvière.