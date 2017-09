810.186 véhicules en retard au contrôle technique: le nombre de présentations tardives a reculé en Flandre mais il a progressé en Wallonie en 2016

L’ année dernière , 65.992 de ces véhicules circulant sur nos routes n’étaient pas en ordre de contrôle technique depuis au moins six mois. Outre la solide amende que risquent leurs conducteurs, les assureurs peuvent refuser d’indemniser en cas d’accident.

« L’année dernière, un véhicule sur six (16,66 %) s’est présenté en retard au contrôle technique », constate Marie De Backer, porte-parole du Goca, le groupe des entreprises agréées de contrôle automobile.

En 2016, 4.861.274 véhicules (dont plus de 3,8 millions de voitures, les autres véhicules étant notamment des camions et des autocars) se sont soumis à l’inspection périodique, et 810.186 avaient dépassé la date butoir de leur certificat de visite.

