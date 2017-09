D3 amateurs: le RFB s'impose au Léopold (0-5) et s'installe seul en tête de la série

Le RFB a dû attendre la fin de la première mi-temps pour prendre l’avance grâce à un but de Dahmani, sur la pelouse du Léopold. En seconde période, les hommes de Nicolas Huysman ont déroulé et aggravé le score via Makota et Chaabi, tous deux auteurs d’un doublé. Compte tenu de la défaite de Tournai à Couvin, samedi, les Francs Borains prennent seuls la tête de la série.