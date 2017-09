D3 amateurs: la direction du RAQM maintient sa confiance envers Christ Bruno

Trois points sur quinze après sa défaite face à Tamines (1-2) : le bilan de Quévy-Mons est inquiétant. La direction prône cependant le calme et a maintenu toute sa confiance envers Christ Bruno et son staff.

« Non, Christ Bruno n’est pas sous pression », explique Benoît Garnier, le directeur général du RAQM. « Voilà quatre ans que notre coach s’est inscrit dans un projet et il est hors de question de remettre en cause la qualité de son travail suite à un seul et unique mauvais début de saison. Plus que jamais, nous devons rester calmes, solidaires, nous remettre au travail, en ne tirant surtout pas de conclusion hâtive ».