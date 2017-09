Délit de fuite de Philippeville: état critique pour une fillette

Un impressionnant accident, impliquant six véhicules, a eu lieu ce samedi soir à Philippeville, sur la N97. Dans un premier temps, les secours annonçaient sept blessés légers. Mais malheureusement, il semble qu’une fillette de 4 ans soit entre la vie et la mort.

Sept blessés, dont deux petites filles, ont été transportés aux hôpitaux de Mont-Godinne et de Marie Curie (Charleroi). Si pour six d’entre eux, le pronostic vital n’est pas engagé, une fillette de 4 ans, victime d’une fracture du crâne et dont l’état s’est dégradé durant cette nuit, est entre la vie et la mort.

En cause : un dépassement bien trop impétueux orchestré par un conducteur. Celui-ci ambitionnait de dépasser trois véhicules qui se dirigeaient vers Philippeville. Et ce, alors que deux autres arrivaient en sens inverse. S‘en est suivi un violent carambolage, impliquant les cinq autres véhicules.

Le sixième conducteur a pris la fuite. Un avis de recherche a été lancé pour le retrouver.