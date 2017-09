Grosse inquiétude autour de Christian Benteke, sorti blessé contre Manchester City

Sorti blessé à 72e minute de la rencontre entre Manchester City et Crystal Palace (5-0), Christian Benteke pourrait souffrir d’un sérieux problème au niveau des ligaments. Le Diable n’est tout simplement pas dans une bonne période. Déjà peu en lumière avec son club, voilà qu’une blessure devrait éloiger l’ancien joueur de Liverpool des terrains.

Après la partie, Roy Hodgson, le tout nouveau coach de Crystal Palace, s’est exprimé sur l’état de santé de son avant-centre : « Nous pensons que c’est une forme de blessure au niveau du ligament. Il passera un scanner ce dimanche. La seule certitude, c’est qu’il ne jouera pas le prochain match contre Manchester United. »

Bad news for Christian Benteke: Hogdson: "We think it's a form of ligament damage. He'll have a scan tomorrow. He won't play vs #mufc." pic.twitter.com/1MRIsNz06H