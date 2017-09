Celui-ci a révélé des réactions mensongères de la part d’Alexandru C., âgé de 23 ans, indique samedi la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale. L’homme continue de nier avoir tué la jeune femme.

Le corps de la victime avait été découvert le 22 janvier dernier, vers 12h00, sur la plage de Knokke, sous une terrasse, à hauteur du numéro 671 du Zeedijk. L’autopsie avait révélé que Sofie Muylle avait été tuée de façon violente durant la nuit.

Le 26 juin, Alexandru C. avait ensuite été arrêté en Roumanie dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen. Il avait séjourné à Knokke-Heist dans les mois qui ont précédé et qui ont suivi les faits. Des caméras de surveillance ont surpris l’homme, portant une veste bleue, déambuler durant des heures à proximité du cadavre. Son ADN a également été retrouvé sur le corps de la victime.

Alexandru C. maintient son innocence et a lui-même demandé à être soumis au détecteur de mensonges. Celui-ci s’est donc finalement révélé négatif pour le suspect. Ce résultat peut être utilisé plus tard devant le tribunal comme preuve à l’appui.