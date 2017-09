Arno fait citoyen d'honneur de la Ville de Bruxelles

Plusieurs personnalités telles que Annie Cordie, Alberto Uderzo, José Van Dam ou encore Agnès Varda ont reçu, par le passé, le titre de Citoyen d’honneur de la Ville de Bruxelles. Ce 22 septembre, c’est l’artiste Arno qui s’est vu remettre la médaille. « L’an dernier, quand Bruxelles a connu des temps difficiles et que Donald Trump, alors candidat à la présidentielle des Etats-Unis, traitait Bruxelles de ‘hellhole’, Arno a sorti sa meilleure arme, sa plume, pour défendre notre ville, avec l’humour et le ton qu’on lui connait » explique Karine Lalieux. « Afin de saluer ce geste et l’attachement d’Arno à Bruxelles, ainsi que sa belle carrière, je lui ai proposé de recevoir la médaille de Citoyen d’honneur. Aujourd’hui, je suis très heureuse d’enfin la lui remettre. Arno incarne l’esprit bruxellois multiculturel, créatif et convivial » ajoute l’Echevine.

Le chanteur d’origine ostendaise habite la capitale depuis plus de 30 ans. Il rendait déjà hommage à Bruxelles dans ses albums « Live in Brussels » en 2005 et « Brussld » en 2010. « Bruxelles a toujours été une Ville où les artistes se sentent bien. Aujourd'hui, Arno fait partie de l'ambiance du quartier du marché aux poissons. En le faisant Citoyen d'honneur de notre Ville, c'est non seulement l'artiste que nous voulons honorer mais aussi l'habitant qui symbolise si bien l'attitude bruxelloise » conclut Philippe Close.