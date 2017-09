Disparition de la petite Maëlys: l'enquête n'est pas compromise après l'incendie qui a ravagé la gendarmerie de Grenoble

Un violent incendie revendiqué par la mouvance d’extrême gauche a ravagé dans la nuit de mercredi à jeudi des locaux techniques de la caserne de gendarmerie de Grenoble, détruisant du matériel d’investigation et de nombreuses pièces à conviction, notamment de l’affaire Maëlys. Mais il ne s’agit que « d’éléments secondaires ».

Emmanuel Macron a dénoncé ce vendredi en Conseil des ministres les «discours haineux» de «gens d’extrême gauche» présents dans les manifestations contre la réforme du travail, qui viennent «alimenter» des «militants radicaux» comme ceux ayant incendié des locaux d’une caserne de gendarmerie à Grenoble. « On trouve banal que dans un incendie de la gravité de celui que nous avons connu à Grenoble, il y ait la perte d’indices et d’éléments du dossier qui concerne la recherche d’une jeune fille, la petite Maëlys», a-t-il rapporté.

Mais contrairement à ce que l’on pouvait craindre, ce ne sont pas des indices importants qui sont partis en fumée. Selon des sources concordantes, un très petit nombre de scellés de cette enquête, confiée à la Section de recherches de Grenoble, ont disparu dans l’incendie. «Ces scellés étaient tout à fait secondaires et ne présentaient pas d’intérêt majeur. Dans ce genre d’enquête, on saisit à peu près tout», a expliqué à l’AFP le parquet de Grenoble. «Les éléments du dossier Maëlys ne sont pas là, heureusement d’ailleurs, notamment le véhicule du mis en cause (...) Tous les scellés importants sont envoyés dans des labos.»

De source proche de l’enquête, on assure également que «rien d’essentiel n’a été perdu», ni dans l’affaire Maëlys ni dans d’autres affaires. «Aucune affaire criminelle d’importance n’est concernée par les destructions», a abondé le parquet.

Maëlys, 9 ans, a disparu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août à Pont-de-Beauvoisin (Isère) où elle assistait à un mariage avec ses parents.