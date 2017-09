11 prévenus seront jugés lundi à Verviers pour un trafic de cannabis

Celle-ci avait démarré grâce aux renseignements fournis à propos des activités illicites d’un Verviétois de 38 ans. Des observations et écoutes avaient été menées dans le courant de 2015 afin d’aboutir à l’interpellation en janvier 2016 de 10 personnes. Lors des perquisitions, les enquêteurs allaient découvrir quatre plantations, la plus importante étant de 170 plants chez leur principale cible.

L’enquête permettra de déterminer les liens entre les différents protagonistes de ce dossier, certains étant plutôt consommateurs et dépanneurs, mais, selon le dossier, le Verviétois sera présenté comme la tête pensante du trafic, dont son seul but était celui de s’enrichir.

L’enquête prendra une orientation internationale et s’intéressera à un Verviétois de 27 ans exilé aux Pays-Bas. Selon les devoirs d’enquête réalisés, il est considéré comme le lien entre les fournisseurs néerlandais et belges. Détenu depuis juin dernier, le prévenu nie les accusations portées à son encontre.

Onze personnes répondront donc de prévention de vente de stupéfiants et d’association de malfaiteurs. Elles sont originaires de Verviers, Dison, Pepinster et Fléron et âgées entre 27 et 44 ans.