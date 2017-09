La façade du Lambermont a été taguée durant la nuit avec un message adressé au secrétaire d’Etat à l’Asile et aux Migrations Theo Francken (N-VA). On peut y lire la phrase en néerlandais « Theo Kuis Dit op » (Theo Nettoie-moi ça, NDLR). Le secrétaire d’État avait été l’auteur d’un tweet parlant de « nettoyage » sur un sujet lié à l’afflux de demandeurs d’asile.

Un mur du Lambermont, la résidence de fonction du Premier ministre à Bruxelles, a été tagué dans la nuit de jeudi à vendredi d’un message ciblant le vocabulaire du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) sur les contrôles policiers des sans-papiers du parc Maximilien.

«Theo, kuis DIT op» (Theo, nettoie plutôt CECI), pouvait-on lire vendredi matin, tagué à la bombe noire sur un mur blanc.

Theo Francken avait suscité une nouvelle polémique la semaine dernière en affublant du hashtag «opkuisen» (nettoyer) un tweet sur les arrestations de sans-papiers au parc Maximilien et à la Gare du Nord à Bruxelles. L’opposition s’était déchaînée contre ce vocabulaire, que le Premier ministre Charles Michel avait qualifié d’"inadéquat».

Interrogé sur le tag, le Parquet de Bruxelles a indiqué qu’une enquête était ouverte, mais qu’aucun suspect n’avait été interpellé. Le tag a dû être réalisé entre 1H00 et 4H00 du matin. Les auteurs de dégradations de ce genre encourent des peines d’un à six mois de prison, voire de deux ans dans certains cas, et une amende.