Le soleil fera-t-il son grand retour ce week-end? Voici les dernières prévisions!

La bande nuageuse se décalera vers l’ouest au cours de la journée, emportant avec elle un risque de d’averse. Le vent sera faible à parfois modéré d’ouest à sud-ouest, virant progressivement au nord-ouest après le passage de perturbations.

Vendredi soir, une averse sera d’abord possible dans l’est du pays, mais les larges éclaircies gagneront l’ensemble du territoire depuis l’ouest. Durant la nuit de vendredi à samedi, de la brume ou du brouillard se formeront progressivement. Un risque de nuages bas existe en Ardenne. Les températures descendront vers des valeurs de 6 à 10 degrés, sous un vent faible et variable.

Ce week-end

Samedi matin, on prévoit d’abord de la brume ou du brouillard en beaucoup d’endroits. Principalement en Ardenne, cette grisaille pourrait être tenace. Une fois dissipée, on bénéficiera toutefois d’une journée sèche avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Les maxima seront proches de 14 ou 15 degrés en haute Belgique et compris entre 17 et 19 degrés ailleurs, sous un vent faible de secteur nord-est.