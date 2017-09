Une boule de feu visible dans le ciel belge ce jeudi

Beaucoup de personnes ont alerté le centre météorologique aux alentours de 21h après avoir aperçu une boule de feu dans le ciel belge. Une boule de feu visible dans de nombreux villages. Mais comme le rapportent nos confrères de Het Laatste Nieuws cette boule de feu était en fait une étoile, une comète, très brillante.

« Elle ne dépasse pas un centimètre la plupart du temps » explique, Frank Deboosere, le monsieur météo de la VRT à Het Laatste Nieuws. « C’est un petit caillou qui entre dans l’atmosphère à une vitesse de dizaines de milliers de kilomètres par heure, ce qui éclaire le ciel et nous le voyons comme une boule de feu. La météorite peut être très brillante en fonction de l’atmosphère. Plus que la pleine lune ». Mais voir cette boule de feu est un petit exploit. « Habituellement, la vie d’une boule de feu est très courte et presque impossible à voir. Après une ou deux secondes, tout est terminé ».