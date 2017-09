Tournoi de Metz: Goffin élimine Almagro et rejoint les quarts de finale

Quatre jours après sa victoire historique contre Nick Kyrgios en demi-finale de la Coupe Davis, David Goffin retrouvait le circuit ATP jeudi soir à Metz, là où il a remporté en 2014 le second titre de sa carrière à ce jour. Le Liégeois entrait dans la compétition au 2e tour de cet Open de Moselle grâce à son statut de 2e tête de série, dû à sa 12e place au classement ATP. Opposé à l’Espagnol Nicolas Almagro (ATP 131), Goffin a souffert. Le Murcien de 32 ans, qui a occupé le 9e rang mondial, a remporté le premier set 3-6 avant de plier 6-3 et 6-3. Le match a duré 1h33.

Almagro a mis a profit sa 2e balle de break pour gagner le 8e jeu du set initial (5-3). Goffin a lui converti sa première balle de break dans la 2e manche (2-0) avant de concéder sa mise en jeu dans le 5e jeu (3-2). Cela ne perturba pas notre compatriote qui reprit le large dès le jeu suivant (4-2) et obtint le droit de disputer un 3e set (6-3). David Goffin s’est rapidement rassuré dans celui-ci en s’emparant de la mise en jeu adverse dès le 3e jeu (2-1). Menant à la marque, le N.1 belge a ensuite géré la fin de rencontre pour conclure sur le service de l’Espagnol.

En quarts de finale, vendredi, David Goffin sera opposé au Français Benoît Paire, 41e mondial et 7e tête de série à Metz. Il a facilement pris la mesure de l’Espagnol Marcel Granollers (AT 135) 6-1 et 6-2. Avant ce 5e duel entre les résidents monégasque et genevois, le bilan est équilibré avec deux succès chacun. Il s’agira du premier match en salle entre les deux hommes. Goffin a toujours gagné sur surface dure face à Paire.