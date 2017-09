Charleroi – La Louvière Centre (4-0): 16 sur 16 pour les équipes de D1 en Coupe de Belgique

Même si certains ténors ont tremblé, la hiérarchie a été respectée lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Le SC Charleroi a terminé le travail face à La Louvière Centre, jeudi soir. Voilà les 16 équipes de Division 1A qualifiées pour les huitièmes de finale !

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les Zèbres prenaient un départ en fanfare face aux Loups. À la suite d’une offensive des locaux, Benavente se jouait de la défense avant de décocher une frappe qui ne laissait aucune chance au portier adverse. 1-O après trois minutes de jeu, le Sporting démarrait cette rencontre de manière idéale.

C’est à la 39e minute de jeu que le Sporting faisait le break. Bedia profitait d’un centre parfait pour contrôler la balle avant de tenter sa chance. Sa frappe faisait mouche et cette réalisation annihilait déjà quasi tout suspense dans cette rencontre.

Parti à la limite du hors-jeu, Fall allait également inscrire un petit but à la 65e minute de jeu. Sa frappe était quelque peu déviée par un défenseur avant de rentrer dans le but.

Quelques minutes plus tard, Fall accélérait sur le flanc droit avant de passer le ballon à Benavente. Ce dernier crucifiait le gardien de but adverse. On jouait depuis 76 minutes et c’était 4-O pour le Sporting, score final.

Voilà les Zèbres en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique !